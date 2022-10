Ukradena Chagallova slika na dražbi v New Yorku

Sliko je leta 1928 kupil poljsko-judovski izdelovalec violin David Cender , ki je izgubil svoje imetje, ko je bil prisiljen preseliti se v geto v Lodžu. Kasneje so ga deportirali v Auschwitz, kjer sta umrli njegova žena in hčerka. Sam izdelovalec violin je preživel drugo svetovno vojno in se leta 1958 preselil v Francijo, kjer je leta 1966 umrl, ne da bi dočakal vrnitev ukradene slike. Njena vrednost je zdaj ocenjena na šest do osem milijonov evrov.

Slika se je kasneje pojavila na razstavah in izkazalo se je, da jo je kupil sam Marc Chagall, verjetno med letoma 1947 in 1953. Po navedbah avkcijske hiše Phillips in francoskega ministrstva za kulturo slikar ni vedel, da je bila ukradena. Po Chagallovi smrti leta 1985 je Oče leta 1988 postal del francoske nacionalne zbirke in je bil kasneje dodeljen Centru Pompidou in deponiran v Muzeju judovske umetnosti in zgodovine v Parizu.

Francoski parlament je v začetku leta soglasno sprejel zakon o vrnitvi 15 umetniških del, ki so jih ukradli nacisti judovskim družinam. Takratna francoska ministrica za kulturo Roselyne Bachelot je to označila za zgodovinski prvi korak, pri čemer je opozorila, da so druga ukradena umetniška dela in knjige še vedno v javnih zbirkah.

Cenderjevi dediči so se odločili sliko prodati, kar je pogost scenarij, ko je delo vrnjeno dolgo po tem, ko je bilo ukradeno, ker je več dedičev in dela samega ni mogoče razdeliti, je ob tem povedal namestnik predsednika dražbene hiše Phillips Jeremiah Evarts.

Chagall je na sliki upodobil portret svojega očeta in jo je naslikal leta 1911, v obdobju, ko se je priselil v Pariz. Njegova dela iz tega obdobja so redka. "Veliko jih je bilo uničenih, ko je leta 1914 zapustil Pariz in se vrnil v Rusijo," je opozoril Evarts in izrazil prepričanje, da bo Oče pritegnil zanimanje muzejev in zbirateljev.

Avkcijska hiša Phillips, ki ima sedež v New Yorku in je v lasti ruskega trgovca z luksuznimi izdelki Mercury, je obsodila rusko invazijo na Ukrajino nekaj dni po začetku vojne konec februarja.