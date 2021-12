V času praznikov živali v Živalskem vrtu Ljubljana razveselili z darili

Praznični dnevi so posebni tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Živali so v teh dneh prejele posebna božično-novoletna darilca, ki so jih bili še posebej veseli volkovi, dan pa so popestrila tudi obiskovalcem in vsem, ki dnevno dogajanje v ZOO Ljubljana spremljajo interaktivno preko spletne strani in družbenih omrežij.

Praznični dnevi niso posebni samo za ljudi, mnogi v teh dneh svojim ljubljenčkom privoščijo kakšen priboljšek več, pod praznično okrašeno smrečico pa jih pričakajo tudi darila. Na praznično vzdušje niso pozabili niti v ZOO Ljubljana, kjer so svoja darila še posebej navdušeno odpirali volkovi, razveselile pa so se jih tudi druge živali. "Živalim v živalskem vrtu dneve, pa ne zgolj praznične, popestrimo z različnimi igračami, igrali in priboljški. To je izjemnega pomena za njihovo dobro počutje, saj se s popestritvijo okolja dvigne kakovost njihovega življenja, olajša delo oskrbnikov, lahko pa tudi poveča uspeh razmnoževanja, kar je še posebej pomembno za ogrožene vrste. Ta pomemben steber oskrbe v letošnjem decembru dnevno predstavljamo na družbenih omrežjih, kjer z gledalci in obiskovalci delimo igrive posnetke naših živali. V prazničnem času smo zebre, damjake, jelene, gvanake in nanduje presenetili z božičnimi drevesci, ki smo jih okrasili z užitnimi zelenjavnimi okraski, šimpanzom, surikatam, pasavcem, ježevcem, volkovom, risom in divjim svinjam pa smo prinesli še nove igrače in darilne škatle, polne dobrot," nam je povedala Maša Vukadinović iz ljubljanskega živalskega vrta. ZOO Ljubljana pa v tem prazničnem času sodeluje tudi v kampanji, ki ozavešča ljudi, naj se vzdržijo nakupa pirotehničnih sredstev, ki še posebej prizadenejo živali: "Z Zavetiščem Ljubljana, ki deluje pod našim okriljem, smo se ponovno pridružili tudi Tam-Tamovi kampanji 'Petarde? Ne, hvala!' in spodbujamo ljudi, naj denar namesto pirotehniki, ki živalim povzroči toliko gorja, raje namenijo naravovarstvenim projektom, podarijo igračo živalim ZOO Ljubljana ali z donacijo pomagajo živalim, za katere skrbi Zavetišče Ljubljana," je še dodala Vukadinovićeva, da poudari dobrodelno gesto, pri kateri lahko sodeluje vsak ljubitelj živali in narave.