V devetem letu starosti je ugasnil TikTok

TikTok je danes v ZDA ugasnil, saj se kupec za kitajsko uspešnico družbenih omrežij ni našel. Uradni razlogi ameriških oblasti pa: aplikacija je pod nadzorom kitajske vlade in omogoča vohunjenje za uporabniki, hkrati pa služi za širjenje propagande in predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ZDA. 170 milijonov ameriških uporabnikov Tik Toka pa, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja.

"Kot Američanka si ne morem pomagati, da ne bi dvomila v sistem. Ne morem si pomagati, ampak sprašujem se, če sploh še verjamem v ameriški sistem," je povedala ustvarjalka spletnih vsebin Janette Ok.

Ukinitev pomeni: "Da uporabniki ne bodo več imeli dostopa do aplikacije, do njihovih posodobitev in da bodo marsikateri kreatorji ostali brez dohodka ali neke platforme, ki jim je bila daj ljuba za ustvarjanje," je povedal Blaž Vižintin, ustvarjalec spletnih vsebin.

Prepoved spletnih platform v različnih državah ni nekaj novega, se je pa prvič v zgodovini zgodilo, da so Združene države popolnoma prepovedale uporabo družbenega omrežja.

Ne gre le za posnetke ljubljenčkov in plesnih navdušencev...

"V resnici gre za ekosistem, ki zavzema velik del ameriške ekonomije. Ustvaril je prostor za sedem milijonov malih podjetij, ki so odvisni od njega," je povedala ustvarjalka spletnih vsebin Tiffany Cianci.

Kaj to pomeni za Slovenijo?

"To mogoče pomeni, da mogoče našim evropski, slovenskih kreatorjem daje več prostora ali pozornosti. Mogoče je to dobro za nas, ker mogoče bomo vseeno lahko bolj prišli v ospredje. Je pa seveda tukaj tudi ta jezikovna prepreka," meni Vižintin.

"Povečali se bodo ogledi evropskih ustvarjalcev, ampak na dolgi rok pa mislim, da nas vse zanima, kaj delajo Američani, tako da se bomo vsi selili tja, kamor se bodo oni," pa meni Gaja Hribernik.

Obstaja namreč že alternativa.

"To je aplikacija Red Note, ki je že zasedla prvo mesto v trgovinah za aplikacije," pojasni Blaž, Gaja pa dodal: "Jaz sem tudi že članica tega, sicer nisem še nič objavila, ampak spremljam dogajanje. Kitajci so Američane zelo lepo sprejeli in jih učijo kitajščino in se vsi samo zabavajo skupaj."

Zato ne preseneča 3.000 odstotkov več uporabnikov omenjene aplikacija, ki ji že pravijo pribežališče TikTok beguncev. Pa varstvo osebnih podatkov?

"To pa direkt pri Kitajcih. Je verjetno slabša," meni Gaja.

No... da morda to le še ni bridki konec, pa je sinoči namignil Trumpo in dejal, da bo "najverjetneje" odredil 90-dnevno podaljšanje roka za prodajo TikToka bomo videli jutri.