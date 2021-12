Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Sophia Loren, Marilyn Monroe in številni drugi zvezdniki sedijo v dnevni sobi ukrajinske umetnice. Svoje najljubše igralce in njihove filmske like namreč spreminja v lutke. Izdelala jih je že skoraj 100, navdih pa dobi predvsem ponoči, ko ne more spati. Zvezdniških stvaritev ne prodaja, bi pa jih, kot pravi, z največjim veseljem podarila svojim idolom.