Nov mejnik za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Prodajalec krofov je moral prodati vsaj 1700 kosov priljubljene sladice v osmih urah, vsak kupec pa je lahko kupil največ 24 krofov hkrati. Prve stranke so se v vrsto postavile že ob štirih zjutraj in čakale, da bo pekarna odprla vrata. Krofi so tako hitro pošli, rekord pa je bil presežen že v prvih dveh urah.