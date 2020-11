V enem kosu prestavili več kot 60 ton težko kapelico

Mestna občina Kranj (MOK), v okviru obnove ceste Breg–Mavčiče na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4, širi 570 metrov dolgo cestišče. V okviru obnove bodo prenovili še vodovod, meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo, vgradili cevi za fekalno kanalizacijo in kapelico prestavili na novo lokacijo. Slednje je bilo nujno, saj kapelica stoji na območju razširitve ceste.

Kapelica s tlorisom 3,5 krat 3,5 metra je skupaj z ojačitvami, narejenimi prav za to prestavitev, tehtala prek 60 ton. Gre za prvo tovrstno prestavljanje objekta v enem kosu na območju MOK. Kapelico so zaradi zahtevnosti izvedbe na prestavitev pripravljali približno en mesec.

Vsa dela so potekala pod nadzorom statika in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Prestavljanje kapelice si je na prizorišču ogledal tudi župan Matjaž Rakovec. "Obnova ceste lepo napreduje, sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili. Sem pa navdušen nad ogledom prestavljanja kapelice in kako elegantno so vsi v verigi izpeljali zahtevno nalogo. Prav je in tudi pomembno, da varujemo in ohranjamo kulturno dediščino v občini," je povedal župan MOK.