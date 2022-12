V eni izmed ameriških šol plesni spopad učenca 8. razreda in učiteljice

Skupina učencev na eni od ameriških šol je v plesni spopad izzvala svojo učiteljico. V dvoboju sta sodelovala učenec 8. razreda in učiteljica Yolanda Turner, ki je s svojim plesom navdušila gledalce. Plesni šov, ki je potekal na hodniku šole, je opazovalo ogromno dijakov, ki so ob plesu učiteljice popolnoma ponoreli in začeli navdušeno vriskati. Nekateri od njih so z njo tudi zaplesali.