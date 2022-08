V francosko reko Seno zataval beli kit

Beluga oziroma beli kit, ki običajno živi v arktičnih vodah, je zaplaval v francosko reko Seno in dosegel zapornico približno 70 kilometrov od Pariza, so sporočili tamkajšnji uradniki. To je že drugi tovrsten primer, potem ko je pred približno dvema mesecema v Seno zataval kit ubijalec – orka.

Belega kita so v Seni prvič opazili v torek, trenutno pa naj bi se nahajal v bližini mesta Vernon, ki leži približno na pol poti med Parizom in pristaniškim mestom Le Havre ob Rokavskem prelivu. Oblasti v normandijskem departmaju Eure so prebivalce pozvale, naj se živali ne približujejo, da je ne bi vznemirili. icon-expand Beli kiti oziroma beluge se jeseni selijo z Arktike, da bi se nahranili. (slika je simbolična) FOTO: iStock "Da bi opravili potrebna opazovanja (...), bo izvedena operacija, s katero bomo kita zadržali pri zapornici," so sporočile regionalne oblasti in dodale, da bodo preučili zdravje živali, da bi tako lahko določili najprimernejše ukrepe za njeno preživetje. Maja v Seni našli mrtvega kita ubijalca Beli kiti oziroma beluge se jeseni selijo z Arktike, da bi se nahranili, vendar pa se le redko odpravijo tako daleč na jug. Po besedah uradnikov v departmaju Eure posamezne beluge včasih odplavajo tudi južneje kot običajno in lahko začasno preživijo tudi v sladki vodi. Konec maja pa so v Seni med mestoma Le Havre in Rouen našli mrtvega kita ubijalca, bolj znanega kot orko, ki tehnično sicer spada v družino delfinov. Žival je obtičala v reki in se kljub poskusom pristojnih organov, da bi jo usmerili proti oceanu, tja ni zmogla vrniti.