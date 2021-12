V Galeriji Fotografija prvi jugoslovanski paparac Jadran Lazić

Jadran Lazić , ki živi v Los Angelesu in vsako leto vsaj nekaj mesecev preživi na Hvaru, je svojo kariero začel leta 1971 s fotografiranjem Hajduka v rojstnem Splitu in nadaljeval s Charlotte Rampling v Parizu. Svetovno slavo je dosegel, ko mu je na pogrebu sovjetskega predsednika Leonida Brežnjeva kljub zastraženemu dostopu uspelo narediti fotografijo pokojnika od blizu, ki jo je kasneje Newsweek izbral za fotografijo leta.

Kot so zapisali v galeriji, ni hollywoodskih zvezd in slavnih oseb 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ki jih ni ujel Lazićev objektiv. Posnel je fotografije znanih jugoslovanskih imen, kot so Dino Dvornik, Mišo Kovač, Suzana Mančić in Dražen Petrović.