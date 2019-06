V Hollywoodu ukradli znameniti kip Marilyn Monroe

Hollywoodska struktura, ki predstavlja vhod na pločnik slavnih, je sedaj prikrajšana za znameniti svetleči kip igralske in modne ikone Marilyn Monroe. Poleg njenega kipa vhod na pločnik slavnih krasijo figure, ki so posvečene znanim igralkam različnih kultur: Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae WestinAnna May Wong.

Rop se je zgodil okoli tretje ure zjutraj, preiskovalci so že našli nekaj prstnih odtisov, a podrobnejših informacij o storilcu zaenkrat še nimajo. Lokalni svetnik je dogodek poimenoval kar 'veliko Monroeino poglavje leta 2019' in dodal: "Mimoidoča priča je potrdila, da je videla neznanca, ki je splezal na vrh skulpture in z žago odstranil kip, ki upodablja Marilyn." Domačini so zgroženi nad takšnim vandalizmom javne umetnosti.