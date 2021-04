V hrvaškem Jadranu ulovili velikanskega škampa

Velikanskega hrvaškega škampa je prejšnji teden ulovil hrvaški poklicni ribič iz okolice Zadra Tome Šarić, ki škampe lovi v Velebitskem kanalu že 40 let, poroča hrvaški Novi list. Reški časnik je tudi objavil fotografije neobičajno velikega škampa, ki prekriva celoten Šarićev podlaket, od komolca do konic prstov. Škamp je od repa do konca klešč meril 43 centimetrov in tehtal 350 gramov.