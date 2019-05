V Ilirski Bistrici obudili tradicijo hoje v vojsko

Ko fant dopolni 18 let, postane moški. Včasih je to pomenilo, da bo moral služiti domovini. Po Sloveniji, predvsem na Primorskem, je bil običaj, da se temu fantje odzovejo glasno in ponosno. Na vojaški nabor so prišli z godbo in na okrašenih vozovih. Danes jih domovina sicer ne sili več v vojsko, a zabavni del nabora je ostal. Tradicijo so obudili v Ilirski Bistrici.