V Imotskem bodo mercedesi dobili svoj spomenik

Ljubezen, ki je vzplamtela pred več kot 50 leti in je vse bolj goreča. To je ljubezen, ki jo prebivalci hrvaškega Imotskega gojijo do mercedesov. Ni skrivnost, da je v mestecu na meji med Dalmacijo in Hercegovino največ mercedesov na prebivalca na svetu, zato so se odločili, da temu nemškemu avtu postavijo celo spomenik.