Najstnico zaradi objave popačenih fotografij obsodili na 10 let zapora

19-letna Sahar Tabar – njeno pravo ime je Fatemeh Khishvand – je na Instagramu objavljala fotografije svojega popačenega obraza, kar je močno razburilo iransko javnost. Na drugi strani pa je z objavo fotografij, na katerih so razvidni rezultati njenih lepotnih operacij (sicer jih je obdelala tudi s Photoshopom), pridobila skoraj pol milijona sledilcev. Zdaj, leto po tem, ko je bila zaradi svoje sporne aktivnosti na družbenih omrežjih aretirana, so jo obsodili na 10 let zaporne kazni.

Obtožena je negativnega vplivanja na mlade in nespoštovanja Islamske republike. Spomladi je zaprosila za izpustitev iz pripora, saj naj bi se okužila z novim koronavirusom, poroča The Guardian. Kot so poročali tudi nekateri drugi mediji, je 19-letnica že od mladih nog želela postati slavna, zato je na družbenih omrežjih, zlasti na Instagramu, kljub nasprotovanju svoje mame začela objavljati fotografije. Nekatere fotografije je zgolj obdelala s Photoshopom, na drugih pa je v resnici videti rezultate lepotnih operacij. Nekateri tuji mediji navajajo, da naj bi prestala že več kot 50 operacij obraza. Na Instagramu je imela že več kot 486.000 sledilcev, a so njen uporabniški račun vmes zbrisali. Sprva je bila obtožena bogokletstva, spodbujanja nasilja, nedovoljenega načina pridobivanja sredstev in spodbujanja mladih h koruptivnim dejanjem. Javnosti je sporočila, da so jo oprostili dveh od štirih obtožb, a podrobnosti ni želela razkriti, ker še vedno upa na pomilostitev. Konec oktobra je njeno priznanje predvajala iranska državna televizija, njeno izražanje obžalovanja pa je med ljudmi vzbudilo veliko sočutja. V prispevku so Tabarjevo opisali kot "žrtev z abnormalno osebnostjo in duševno motnjo, ki je na družbenih omrežjih iskala vulgarnost". 19-letnica je na neki točki k pomoči pozvala celo igralko Angelino Jolie, ki naj bi ji bila na nekaterih fotografijah zelo podobna. "Islamska republika že dolgo muči ženske. Moramo biti enotni proti temu apartheidu zoper spol," jo je pozvala. Da je duševno bolna, naj bi bilo razvidno tudi iz zdravstvenih kartotek, v katerih piše, da je v preteklosti večkrat obiskala psihiatrične bolnišnice. Prav zato naj bi bila desetletna kazen nedopustna. Njeni odvetniki zahtevajo, da jo pomilostijo, hkrati pa so opozorili tudi na njeno starost, saj naj bi sporne fotografije objavljala, ko je bila še mladoletna.