Izraelski arheologi so v Jeruzalemu odkrili starodavno stranišče, ki sega še v čase, ko so bile zasebne kopalnice v tem svetem mestu luksuz. Stranišče je staro več kot 2700 let. Odkritje bi lahko osvetlilo življenjski slog in prehrano ljudi, ki so živeli v tistem obdobju. Arheologi ob tem dodajajo, da bi lahko veliko izvedeli tudi o starodavnih boleznih.

icon-expand Starodavno stranišče FOTO: AP Tiskovni predstavnik izraelske uprave za starine je dejal, da ima kopalnica izrezljano kamnito stranišče z luknjo na sredini. Zasnovano je bilo za udobno sedenje, pod njim pa je tekla globoka greznica. Stranišče so našli v pravokotni kabini, ki je bila del velikega dvorca s pogledom na današnje staro mestno jedro, poroča AP News. Strokovnjaki so preiskujejo možnost, da bi stranišče lahko izviralo iz obdobja prvih templjev. Verjamejo, da je stranišče pripadalo starodavnemu kraljevskemu posestvu iz 7. stoletja pred našim štetjem. Arheologi so pod straniščem našli tudi številne drobce keramike in živalske kosti. Kot pravijo, bi jim lahko to odkritje dalo uvid v načina življenja in prehrano ljudi iz tega obdobja, prav tako pa bi jim lahko veliko povedalo tudi o starodavnih boleznih. "Fascinantno je videti, kako je bilo nekaj, kar je danes za nas tako očitno, nekoč videno kot luksuznen predmet," je dejal direktor izraelske uprave za starine Eli Eskosido.