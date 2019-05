V Južni Afriki vse bolj popularen sladoled z insekti

Vanilijev, čokoladni ali sladoled z insekti? Vse več povpraševanja je za slednjega. V Južni Afriki sledijo trendom in zadnja leta prodajajo vse več prigrizkov in sladic, ki vsebujejo okolju prijaznejše surovine, kamor spadajo tudi žužki, črvi in ličinke. Čeprav se povprečnemu Evropejcu ne sliši prav mamljivo, številni napovedujejo, da bi lahko postali takšni prigrizki kmalu povsem običajni.