V Kambodži ujeli največjo sladkovodno ribo na svetu

Skoraj štiri metre dolgo ribo so zaradi njene okrogle oblike poimenovali Boramy. Ime tako nosi tudi nekaj simbolike, saj Boramy v kmerskem, uradnem jeziku Kambodže, pomeni "polna luna".

Ribo iz družine raž so elektronsko označili in jo nato izpustili nazaj v reko, kjer bodo znanstveniki spremljali njeno gibanje in vedenje. "Najdba nas je res navdušila," je za CNN povedal biolog Zeb Hogan, ki sodeluje pri naravovarstvenem projektu na reki Mekong. Ogromno sladkovodno ribo je ujel ribič in obvestil raziskovalce v organizaciji Wonders of the Mekong. Znanstvenike je najdba razveselila, saj je dokaz, da je reka še vedno biotsko raznolika.