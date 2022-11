V Katarju romance za eno noč niso dovoljene.

Da je v Katarju prepovedano marsikaj, je bilo znano že pred samim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, med nelegalnimi stvarmi, ki so sicer drugod po svetu običajne, pa je tudi romanca za eno noč. Tistega, ki bi si jo kljub zakonski prepovedi privoščil, pa lahko doleti celo zaporna kazen do sedmih let.

Tokrat se svetovno prvenstvo v nogometu prvič dogaja v zalivski državi, kar pa za gledalce, ki so tja pripotovali, pomeni, da se morajo prilagoditi pravilom in zakonom, ki drugod po svetu niso v veljavi. Med takimi je tudi zakonsko prepovedana romanca za eno noč, kršenje tega zakona pa lahko privede celo do zaporne kazni. Katarski vrhovni odbor je v izjavi zapisal: "Katar je konservativna država, kjer javno izkazovanje naklonjenosti ni dovoljeno, ne glede na spolno usmerjenost." Prav zaradi tega so britanske oblasti prek medijev že obvestile navijače, ki so se odpravili v Katar, naj bodo previdni pri stvareh, za katere morda ne bi dvakrat premislili. "Seks ni na meniju, razen če v državo prispete kot mož in žena. Med tem prvenstvom vsekakor ne bo romanc za eno noč in pravzaprav nobenih zabav. Vsak mora držati roke k sebi, razen če si želi obtičati v zaporu. Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev je seks prepovedan. Oboževalci morajo biti na to pripravljeni," je za Daily Star sporočila policija. PREBERI ŠE Fifa navijačem prepovedala križarske kostume, mavrične barve spet dovoljene Nasser Al-Khater, predsednik katarskega organizacijskega odbora svetovnega prvenstva 2022, je že decembra 2021 sporočil, da je homoseksualnost v Katarju prepovedana, a se bodo tekem lahko kot navijači varno udeležili vsi, ne glede na spolno usmerjenost in njihovo kulturo. "Katar in ostala regija sta veliko bolj konservativna, za kar prosimo navijače, da spoštujejo. Prepričani smo, da bodo to upoštevali. Tudi mi spoštujemo druge kulture, zato enako pričakujemo nazaj. Katar je tolerantna država, vsakdo je dobrodošel," je dejal za CNN.