Hud udarec za poročno industrijo v Las Vegasu, ki vsako leto prinese kar dve milijardi dolarjev (1,87 milijarde evrov) in kjer so Elvisi v preobleki v skoraj 50 letih poročili na milijone parov. Podjetje, ki ima v lasti pravice za zaščiteno znamko Elvisa Presleyja, je začelo poročne kapelice, kjer večino parov poroči oponašalec kralja rock'n'rolla, obveščati, da prenehajo z nezakonitim početjem. Kje se je zapletlo in ali to res pomeni konec poročnih obredov v stilu Elvisa?