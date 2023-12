V letu 2023 smo se poslovili od Robija Erjavca in Saša Hribarja

V letu 2023 so k večnemu počitku legli številni znani obrazi. Nekateri nekoliko starejši in po dolgotrajnih boleznih, nekateri povsem nepričakovano. Slovenijo je najbolj pretresel drugi vikend septembra, ko smo izgubili dva priljubljena televizijska obraza in novinarska prijatelja Saša Hribarja in Robija Erjavca, tujo sceno pa sta zamajali smrti legende Tine Turner in Matthewa Perryja. Tik pred koncem leta je za vedno odšel naš snemalec Kujtim Bajrami.

OGLAS

Leto 2023 nam je vzelo Roberta Erjavca in Saša Hribarja Prvi dan novega leta se je poslovila filmska producentka Dunja Klemenc. Med drugim je bila prejemnica Badjurove nagrade za življenjsko delo in koproducentka z oskarjem nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja. V 95. letu starosti je umrl direktor fotografije in snemalec Ivan Ivo Belec, ki je sodeloval pri snemanju številnih slovenskih filmov. Takoj v začetku leta je umrl tudi Matjaž Alič-Ramon, kitarist in član idrijske skupine Zablujena generacija. Glasbenik se je dlje časa boril z boleznijo. Umrl je tudi režiser in scenarist Mako Sajko, ki se je uveljavil s kratkimi dokumentarnimi filmi o socialnih temah.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO:

icon-expand FOTO: Facebook

icon-expand FOTO: Youtube

icon-expand FOTO: Tone Stojko







Dunja Klemenc je bila ena prvih slovenskih profesionalnih filmskih producentk icon-picture-layer-2 1 / 5

Februarja se je poslovila Jasna Vidmajer, ki se je slovenskemu občinstvu najbolj vtisnila v spomin kot Mojca v legendarnem filmu Kekčeve ukane. Istega meseca je v 91. letu umrl tudi slovenski glasbenik, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Dušan Porenta. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova vnukinja Pia. Njegovo življenjsko pot je najbolj zaznamovala izguba vida v zgodnjih najstniških letih, pisal pa je glasbo za radio in televizijo ter kot skladatelj sodeloval na različnih festivalih. Aprila je za vedno zaspal dramski igralec, upokojeni član igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega Matjaž Turk. Star je bil 84 let. Maja je v 91. letu starosti umrl pesnik, dramatik, esejist, kritik, prevajalec in urednik Veno Taufer. Bil je idejni oče Mednarodnega literarnega festivala Vilenica ter predsednik Slovenskega Pena in predsednik Mirovnega komiteja Mednarodnega Pena. Nekaj dni pred koncem maja je umrla Sabina Mlakar, nekdanja tekmovalka resničnostnih šovov Kmetija in Ljubezen po domače. V krogu družine se je poslovila v 59. letu starosti, leta pa se je borila z rakom na pljučih.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Facebook - SNG Drama Ljubljana

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: Facebook

icon-expand FOTO: Peter Uhan - SNG Drama Ljubljana

icon-expand FOTO: 24 UR









Veno Taufer icon-picture-layer-2 1 / 6

Konec junija se je poslovila Ema Prodnik, nekdanja pevka legendarnega Ansambla bratov Avsenik. Stara je bila 82 let, novico o njeni smrti pa je na družbenih omrežjih sporočil Sašo Avsenik. Julija je umrl pisatelj Marjan Tomšič. Star je bil 83 let, za svoj bogat literarni opus pa je prejel več nagrad. Konec julija se je slovenski filmsko-gledališki prostor poslovil od igralca Dareta Valiča, ki je po dolgotrajni bolezni umrl v 83. letu starosti. Prvega avgusta je umrla gledališka in filmska igralka Vika Gril, stara 99 let. Poleg v SNG Drama Ljubljana je sodelovala tudi v Eksperimentalnem gledališču, v znatni meri pa je nastopala tudi v radijskih igrah in nekajkrat tudi na televiziji.

Sašo Hribar FOTO: Bobo icon-expand

Na petek, 8. septembra smo ga še poslušali na jutranjem radijskem programu, zvečer pa izvedeli, da je zaspal. Za vedno je oči na ta dan zatisnil Sašo Hribar, star 63 let. Javnosti je najbolj poznan po svojem delu na Radiu Slovenija, kjer je vodil oddajo Radio Ga Ga, kasneje vodil tudi televizijsko oddajo Titanik in Hri-bar.

Robert Erjavec FOTO: POP TV icon-expand

Le dva dni kasneje, ko si Slovenija še ni opomogla od šoka, je sledil nov. V 53. letu starosti se je poslovil naš voditelj vremena in novinarski kolega Robert Erjavec. Nenadna novica o smrti sončnega, nasmejanega in duhovitega sodelavca ni pretresla ne samo naše redakcije, temveč celo slovensko javnost.

Oktobra se je poslovil basist skupine Avtomobili David Šuligoj. Novico o njegovi smrti so sporočili člani primorske glasbene skupine, ki so fotografijo pokojnega prijatelja delili na Facebooku in se od njega poslovili. V 82. letu starosti je umrla mezzosopranistka Eva Novšak Houška, novico o njeni smrti pa je sporočil njen sin Niko. Uveljavila se je kot koncertna pevka vseh slogovnih obdobij, delovala pa je tudi kot profesorica na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Tik pred koncem leta je za vedno odšel naš snemalec Kujtim Bajrami. Tujo sceno zaznamovali smrti Tine Turner in Matthewa Perryja

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Twitter



















Anita Pointer icon-picture-layer-2 1 / 11

Prve dni novega leta se je poslovila pevka Anita Pointer, članica skupine Pointer Sisters, ki so zaslovele v 70. letih prejšnjega stoletja, najbolj znane pa so bile po pesmih, kot so I'm So Excited, Jump (For My Love) in Fire. Januarja se je od svoje matere Andree Thompson, ki je umrla za posledicami srčnega infarkta, poslovil tudi košarkar Tristan Thompson. V 57. letu starosti je umrla ena izmed članic slavne peterice supermodelov Tatjana Patitz. Čeprav je imela uspešno manekensko kariero, se je odločila umakniti iz javnosti, zato so jo oklicali za eno najbolj skrivnostnih manekenk. Jeff Beck, eden najbolj izkušenih, občudovanih in vplivnih kitaristov v zgodovini rocka, je umrl v bolnišnici blizu svojega doma v Angliji. Star je bil 78 let, vzrok smrti pa je bil bakterijski meningitis. Po tem, ko je bila sprva odpeljana v bolnišnico, je umrla hči Elvisa in Priscille Presley, Lisa Marie Presley. 54-letnici so reševalci na domu oživljali, nato pa so jo odpeljali v bližnjo zdravstveno ustanovo. Sredi meseca je umrla legendarna italijanska igralka Gina Lollobrigida. Igralka je zaslovela v 50. letih prejšnjega stoletja, po koncu kariere pa se je posvetila fotografiji in kiparstvu. V 82. letu je po dolgi bitki z neznano boleznijo umrl glasbenik David Crosby. Legendarni roker je umrl obkrožen z najbližjimi. V 46. letu starosti je zaradi raka umrla igralka Annie Wersching, najbolj znana po vlogi agentke FBI v ameriški akcijski drami 24. Po kratki bolezni se je poslovil Tom Verlaine, vplivni frontman skupine Television, ki je izšla iz newyorškega punk rock podzemlja v poznih 70. letih prejšnjega stoletja. V 65. letu je za posledicami kapi umrla igralka Lisa Loring, najbolj znana po vlogi legendarne Wednesday Addams, ki jo je kot prva uprizorila na malih ekranih. Zadnji dan meseca je umrla tudi igralka Cindy Williams, najbolj znana po vlogi živahne Shirley Feeney v priljubljeni seriji Laverne & Shirley. Stara je bila 75 let.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Twitter

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Paco Rabanne icon-picture-layer-2 1 / 7

Prve dni drugega meseca leta je umrl 88-letni Paco Rabanne, v Španiji rojeni oblikovalec, najbolj znan po svojih kovinskih kompletih in dizajnih vesoljske dobe. V Beogradu je v 104. letu starosti umrla srbska igralka Branka Veselinović. Ta je bila od 7. septembra 2022, po smrti ameriške igralke Marshe Hunt, najstarejša zvezdnica in še živeča igralka na svetu. V 94. letu je umrl Burt Bacharach, tekstopisec, pianist, glasbeni producent in eden največjih skladateljev pop glasbe, ki je sodeloval s priznanimi glasbenimi imeni. Umrl je tudi angleški režiser Hugh Hudson, najbolj znan po filmski uspešnici iz leta 1981 Ognjene kočije. Umrl je v 86. letu starosti. V uničujočem potresu v turškem mestu Adana sta umrli tudi igralka serije Vedno tvoja, Emel Atici in njena hči Püryan. Tuji mediji so februarja poročali o smrti igralke Raquel Welch, ki je veljala za enega izmed seks simbolov Hollywooda in se je poslovila po kratki bolezni. V hudi prometni nesreči je umrl pevec bošnjaške pop-rock skupine Nemoguće vruće Mladen Vidović. V 79. letu starosti je umrl igralec in komik Richard Belzer, znan po vlogi detektiva Johna Muncha v policijski seriji Zakon in red: Enota za posebne primere. V 29. letu starosti je umrl Jansen Panettiere, ki je v igralskem svetu hodil po stopinjah svoje starejše sestre Hayden Panettiere. Konec februarja je umrl je najstarejši brat kraljice popa Madonne Anthony Ciccone, star 66 let.

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO:

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Facebook







Tom Sizemore icon-picture-layer-2 1 / 5

Začetek marca sta umrla igralec Tom Sizemore, ki je bil sprva hospitaliziran zaradi možganske anevrizme, in še zadnji prvotni član ameriške rock zasedbe Lynyrd Skynyrd, kitarist Gary Rossington. Svet filma in televizije se je poslovil od še enega legendarnega igralca. Ignacio Lopez Tarso, veteran zlatega obdobja mehiške kinematografije, je umrl v 99. letu starosti. Umrl je tudi igralec Lance Reddick, znan po vlogah v filmih John Wick, Angel je padel, Gost, Godzila proti Kongu in mnogih drugih v televizijskih serijah. Star je bil 60 let. V 56. letu starosti je umrl igralec Paul Grant, najbolj poznan po vlogi Ewoka v filmu Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev in filmih o Harryju Potterju. Zadnje dni marca je v 44. letu starosti po 18-mesečni bitki z rakom na želodcu umrl Nicholas Lloyd Webber, skladatelj z nominacijo za grammyja.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Twitter

icon-expand FOTO: AP















Johnny Rotten in Nora Forster icon-picture-layer-2 1 / 9

Žena Johna Lydona, Nora Forster, je aprila umrla po večletnem življenju z Alzheimerjevo boleznijo. Glasbenik, bolj znan kot Johnny Rotten, je bil več let njen skrbnik in negovalec. Umrl je tudi Paul Cattermole, član priljubljene pop skupine S Club 7, znane po uspešnicah, kot so Bring It All Back, Never Had a Dream Come True in Don't Stop Movin'. Zapustili so nas še Michael Lerner, ki je bil med drugim znan po vlogah Jacka Lipnicka v filmu Barton Fink in Elf, kitarist švedske pop skupine ABBA Lasse Wellande in modna oblikovalka Mary Quant Prav tako je po kratki bolezni zaspal kitarist skupine The Script Mark Sheehan in Moonbin, član k-pop skupine Astro. Zvezdnika so našli mrtvega doma v Seulu, star je bil 25 let. V 97. letu starosti je umrl eden izmed najbolj uspešnih afroameriških pop zvezdnikov Harry Belafonte, ki je bil velik borec za državljanske pravice temnopoltih v Združenih državah Amerike. Konec aprila je v 80. letu starosti umrl še priljubljeni ameriški televizijski voditelj Jerry Springer.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

















Jock Zonfrillo icon-picture-layer-2 1 / 10

V 47. letu starosti je nenadne smrti umrl škotski kuhar Jock Zonfrillo, najbolj znan po sodelovanju v kuharskem šovu MasterChef Avstralija. V 85. letu starosti je v Torontu umrl kanadski pevec, tekstopisec in kitarist Gordon Lightfoot, ki je zaslovel v 60. in 70. letih minulega stoletja. Maj se je začel z žalostjo vestjo tudi na balkanski sceni. Umrl je namreč priljubljeni hrvaški glasbenik Jasmin Stavros. Umrl je v 69. letu starosti po bitki s težko boleznijo kostnega raka. V začetku maja se je poslovila tudi igralka Jacklyn Zeman, najbolj znana po svoji vlogi v seriji Splošna bolnišnica. V 79. letu je umrl tudi avstrijski igralec Helmut Berger, ki je slovel po filmih, v katerih je pogosto upodabljal samovšečne like. Skupina The Smiths je sporočila, da je umrl njihov basist Andy Rourke. 59-letni basist je bil že dlje časa bolan, boril pa se je z rakom trebušne slinavke. V 74. letu starosti je na svojem domu na Floridi za posledicami hude bolezni umrl britanski pisatelj Martin Amis. V 59. letu starosti je umrl irski igralec Ray Stevenson, ki je bil pred smrtjo med snemanjem na italijanskem otoku Ischia hospitaliziran. 24. maja je svet izgubil glasbeno legendo Tino Turner. Zvezdnica, stara 83 let, je umrla mirne smrti na svojem domu v Švici, dlje časa pa se je borila z boleznijo. Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek, eden od ljubljencev občinstva v kinu, na gledaliških odrih in na televiziji. Star je bil 76 let. Zadnji dan maja je umrl 79-letni John Beasley, ki je umrl po hospitalizaciji zaradi težav z jetri.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Twitter

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Youtube

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia













Astrud Gilberto icon-picture-layer-2 1 / 8

V 84. letu starosti je umrla brazilska pevka Astrud Gilberto, ki je zaslovela s pesmijo The Girl from Ipanema. V 102. letu starosti je umrla Francozinja Francoise Gilot. Bila je ljubica in muza španskega umetnika Pabla Picassa ter edina med njegovimi ženskami, ki ga je zapustila. Umrl je Mike Batayeh, komik in igralec, ki se ga javnost najbolj spominja po vlogi v seriji Kriva pota. Zvezdnik je umrl v 53. letu starosti. Sredino junija je zarezala vest o smrti Treata Williamsa. Igralec, najbolj znan po vlogah v seriji Everwood in filmu Lasje, se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči. Umrla je Glenda Jackson, igralka in nekdanja političarka. Umrla je v 88. letu starosti na svojem domu v Londonu v krogu družine po kratkotrajni bolezni. V 95. letu starosti je umrl igralec Lew Palter, znan po vlogi Isidorja Strausa, ki je skupaj s soprogo življenje izgubil na krovu Titanika. Oblasti so potrdile, da posmrtni ostanki, najdeni v gorovju San Bernardino, pripadajo izginulemu igralcu Julianu Sandsu. Angleškega zvezdnika so v začetku leta razglasili za pogrešanega. Konec junija je v 90. letu starosti umrl še igralec Alan Arkin, najbolj poznan po vlogi v filmu Naša mala mis.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Youtube

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: prodimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram





















Leandro De Niro Rodriguez icon-picture-layer-2 1 / 12

Že tretjega julija je šokirala novica, da je umrl Leandro De Niro Rodriguez, vnuk Roberta De Nira, ki je umrl za posledicami prevelikega odmerka fentanila, močnega opiata, ki ga je zaužil v obliki tablet. Začetek julija je bil v znamenju smrti pevke in igralke CoCo Lee, katere desetletja dolga kariera je vključevala več uspešnih albumov, filmov in televizijskih oddaj. Umrl je češko-francoski pisatelj Milan Kundera, star je bil 94 let, ki je leta 2021 prejel tudi slovensko državno odlikovanje zlati red za zasluge, ki mu ga je podelil predsednik Slovenije Borut Pahor. Po dolgotrajni bitki z zahrbtno boleznijo je v 60. letu starosti umrl bosanski igralec Mirsad Tuka. Po dolgi bolezni je sredi sedmega meseca umrla mednarodno priznana francoska fotografinja Marie-Laure de Decker, stara 75 let. Umrla je britansko-francoska pevka in igralka Jane Birkin. Svojo kariero je začela kot igralka, svetovno slavo pa je požela zaradi razmerja s pevcem Sergom Gainsbourgom. V 49. letu starosti je umrla znana hrvaška producentka Tea Korolija, ki je med drugim sodelovala tudi pri ustvarjanju ene najpopularnejših balkanskih serij, srbsko-britanskem televizijskem projektu Besa. V 97. letu je umrl mojstrski pop vokalist Tony Bennett. Legendarni glasbenik, ki je aktivno ustvarjal kar osem desetletij, je umrl v New Yorku. V Parizu je 13. julija umrla Josephine Chaplin, hči slavnega komika Charlieja Chaplina. Igralka, ki je umrla v starosti 74 let, je bila eden od 11 Chaplinovih otrok. Julija je umrla tudi pevka Sinéad O'Connor, stara 56 let, ki je 18 mesecev pred smrtjo izgubila sina, njegova izguba pa jo je zelo prizadela. V 91. letu starosti je v Helendalu v Kaliforniji umrl Bo Goldman, dvakratni oskarjevec in soscenarist filma Let nad kukavičjim gnezdom. Zaradi zapletov pri kronični obstruktivni pljučni bolezni je umrl Randy Meisner, ustanovni član skupine The Eagles, star 77 let. V 76. letu starosti je zadnji dan julija v Urgentnem centru v Beogradu po daljši bolezni umrl srbski pisatelj in prevajalec David Albahari, isti dan pa se je poslovil tudi igralec Paul Reubens, najbolj znan po vlogi Pee-weeja Hermana, ki je več bil bitko z rakom. Star je bil 70 let.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Twitter

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram























Angus Cloud icon-picture-layer-2 1 / 13

V 26. letu starosti je avgusta umrl igralec Angus Cloud, najbolj znan po vlogi Feza v seriji Evforija, ki je umrl le nekaj dni za svojim očetom, čigar smrt ga je močno prizadela. V 57. letu starosti je po boju z rakom umrl Marc Gilpin, ki je kot mlad igralec nastopal v nadaljevanju grozljivke Žrelo. Umrl je igralec Mark Margolis, najbolj znan po vlogi v seriji Pokličite Saula, star je bil 83 let. Skupina The Kinks je v objavi na družbenih omrežjih sporočila, da je v 76. letu umrl njihov nekdanji klaviaturist John Gosling. Osmi mesec leta se je poslovil ameriški klovn in komedijant Jango Edwards, za katerega je bil usoden rak, približno isto čas, pa še ameriški režiser William Friedkin, najbolj znan po filmih Izganjalec hudiča in Francoska naveza. V začetku avgusta je umrl dolgoletni partner Sandre Bullock, Bryan Randall. 57-letnik se je v zasebnosti že tri leta boril z ALS oz. amiotrofično lateralno sklerozo. Umrl je tudi nekoč neznan ameriški pevec in pesnik Sixto Rodriguez, star 81 let. Pri 80 letih se je poslovil kanadski kitarist in tekstopisec pri skupini The Band Robbie Robertson, ki je bil tudi glasbeni sodelavec režiserja Martina Scorseseja. V 37. letu starosti je umrl igralec Darren Kent, ki se ga spominjajo predvsem ljubitelji znanstvene fantastike v filmih Dungeons&Dragons: Čast med tatovi in seriji Igra prestolov. Umrl je tudi igralec Chris Peluso, le tri leta starejši od Kenta, ki je zaslovel z vlogo v muzikalu Mamma Mia! in Wicked. V 67. letu starosti je umrl igralec Ron Cephas Jones, dvakratni emmyjev nagrajenec je umrl po dolgotrajnem boju z boleznijo pljuč. Dolg boj z boleznijo je izgubil italijanski pevec Toto Cutugno. Star je bil 80 let, zvezdnik pa je bil najbolj znan po pesmi L'Italiano Leta 1990 pa je zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije s popevko Insieme, ki jo je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri. V Švici je umrl Picassov tudi najmlajši sin Claude Ruiz Picasso, ki je med letoma 1989 in 2023 upravljal s Picassovo zapuščino, preden je posle predal sestri Palomi. Konec avgusta je umrl kitarist skupine Whitesnake Bernie Marsden. Glasbenik, star 72 let, je bil znan kot avtor številnih uspešnic.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Youtube

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Facebook

icon-expand FOTO: Profimedia















Jack Sonni icon-picture-layer-2 1 / 9

September se je začel s slovesom kitarista Jacka Sonnija, ki je s skupino Dire Straits sodeloval pri albumu Brothers In Arms. Star je bil 68 let, nato pa je sledila še smrt 76-letnega glasbenika Jimmyja Buffetta. Septembra se je od svoje sestrične poslovila pevka Rihanna. Tanella Alleyne je umrla stara komaj 28 let, na pogrebu naj bi predvajali Rihannino balado Lift Me Up. Prve dni septembra je za posledicami odpovedi jeter umrl tudi Steve Harwell, frontman skupine Smash Mouth. V 74. letu starosti je po dolgi in hudi bolezni umrl hrvaški pevec Milo Hrnić. V svoji glasbeni karieri je izdal 20 albumov in v 80. letih prejšnjega stoletja trikrat zmagal na splitskem festivalu. K zadnjemu počitku so svojci in prijatelji pospremili tudi zvezdnika ameriških nadaljevank Billyja Millerja. Natančnega vzroka smrti njegovi medijski predstavniki niso razkrili, znano pa je, da se je spopadal z depresijo. V starosti 61 let je umrl ameriški operni pevec Stephen Gould. Tenorist je bil priznan kot izvajalec del skladatelja Richarda Wagnerja. V bolnišnici v New Yorku je konec septembra umrl David McCallum, znan po vlogi tajnega agenta v televizijski seriji iz 60. let Mož iz agencije U.N.C.L.E., sodobnejšim gledalcem pa je znan iz nanizanke Preiskovalci na delu (NCIS). Star je bil 90 let. Umrl je tudi Nashawn Breedlove, star 46 let, ki je bil najbolj znan po vlogi v filmu 8 milj, kjer je nastopil v rap bitki z Eminemom. Konec devetega meseca je bil v znamenju slovesa sira Michaela Gambona, ki je bil najbolj znan po vlogi profesorja Albusa Dumbledorja v šestih od osmih filmov o Harryju Potterju. Igralec se je poslovil v krogu družine le nekaj dni po tem, ko je prebolel pljučnico.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia









Keith Jefferson icon-picture-layer-2 1 / 6

V začetku meseca oktobra je Jamie Foxx sporočil, da se je v 53. letu starosti za vedno poslovil njegov prijatelj in soigralec iz filma Django brez okovov, Keith Jefferson. Zvezdnik se je boril z rakom. Le dan pred 77. rojstnim dnem se je po dolgoletni bitki z rakom poslovila tudi Suzanne Somers. Umrla je doma, obkrožena z možem in sinom ter preostalimi bližnjimi družinskimi člani, ki so se zbrali, da bi praznovali njen rojstni dan, namesto tega pa so se od nje morali posloviti. Umrl je tudi Burt Young, najbolj znan po svoji vlogi Paulieja Pennina v filmih o Rockyju, star 83 let. Leta 1997 je bil nominiran za nagrado oskar za najboljšega stranskega igralca bodočega svaka boksarja Rockyja, ki ga je igral Sylvester Stallone. Boj z rakom slinavke je v 81. letu starosti izgubil Richard Roundtree. Igralec, ki se je proslavil z vlogo v kultni filmski franšizi Shaft, je umrl na svojem domu v Los Angelesu. Od nekdanjega soigralca in prijatelja sta se še posebej čustveno poslovila Samuel L. Jackson in Gabrielle Union. Proti koncu meseca je skupina Massive Attack sporočila, da je umrl kitarist njihove skupine Angelo Bruschini. Glasbenik, rojen v Bristolu, je julija v objavi na družbenem omrežju povedal, da so mu diagnosticirali raka na pljučih. 28. oktobra je svet pretresla novica o smrti priljubljenega Prijatelja Matthewa Perryja. 54-letnega igralca so našli mrtvega v džakuziju na njegovem domu v Los Angelesu, po rezultatih obdukcije pa je bil glavni vzrok njegove smrti anestetik ketamin.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Facebook

icon-expand FOTO: Miro Majcen







Tyler Christopher icon-picture-layer-2 1 / 5

Prvi dan novembra je v 51. letu starosti je umrl igralec Tyler Christopher. Zvezdnik je bil najbolj prepoznaven po vlogah v serijah Splošna bolnišnica in Dnevi našega življenja in po zakonu z Evo Longorio. V začetku meseca je v prometni nesreči skupaj s svojimi tremi otroki umrl 41-letni kaskader Taraja Ramsess, ki je sodeloval pri filmih Črni panter, v franšizi Maščevalci ter Odred odpisanih. Nesrečo je doživel na noč čarovnic. Poslovil se je tudi Evan Ellingson. Igralec, najbolj znan po vlogi iz filma Iz tvojega življenja in serije Na kraju zločina: Miami, je umrl v 36. letu starosti. Zvezdnik je imel velike težave z odvisnostjo od drog, zadnje čase pa se je počutil bolje. Sredi novembra je svet izvedel za smrt starejše sestre nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Maryanne Trump Barry, ki se z bratom ni najbolje razumela, je umrla v 86. letu starosti, našli so jo mrtvo v njenem stanovanju. Novembra se je v 63. letu starosti po kratki in hudi bolezni poslovil igralec Žarko Laušević. Bil je eden najbolj prepoznavnih igralcev nekdanje Jugoslavije, ki je leta 1984 zaslovel s serijo Sivi dom, več let pa zaradi dvojnega uboja iz samoobrambe preživel v zaporu. Enajsti mesec leta je vzel še legendarnega frontmana skupine The Pogues Shaneja MacGowana. Zvezdnik, ki je bil v zadnjih letih šibkega zdravja, je umrl samo teden dni po tem, ko so ga odpustili iz bolnišnice pred njegovim prihajajočim rojstnim dnevom na božični dan.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

















Vlado Pravdić icon-picture-layer-2 1 / 10