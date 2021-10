V Liverpoolu na ogled portret skupine The Beatles

Julia je razkrila, da je bil Lennon oboževalec figurativnega sloga umetnosti in naj bi za originalno delo plačal 58.000 evrov oz. 50.000 funtov. Hague, rojen v Llandudnu v severnem Walesu, je drugo sliko naslikal zase, potem ko je bil Lennon leta 1980 umorjen v New Yorku.

"John in Paul (McCartney) sta leta 1967 skupaj sponzorirala Hagueovo razstavo na Kraljevi akademiji umetnosti in John je kupil izvirnik, sestrsko sliko tega portreta, če hočete, in nihče ne ve, kje je. Morda se bo pojavila zdaj," je še povedala Lennonova sestra.

Bairdova je povedala, da sta njen brat in Hague, ki sta bila na akademiji za umetnost v Liverpoolu znana kot "dva Johna" , ohranila prijateljstvo tudi po uspehu skupine The Beatles. Dodala je, da "so bili Beatli navdih za kar nekaj slik Jonathana Haguea, ki ga je John tudi sponzoriral" . Lennon je svojemu prijatelju, ki je kasneje postal predavatelj na akademiji za umetnost, celo kupil hišo.

Figurativni portret skupine v uniformah z naslovnice albuma Sgt. Pepper je leta 1984 ustvaril Jonathan Hague in je podoben še enemu od njegovih portretov, ki ga je Lennon kupil leta 1967, vendar ga odtlej nihče ni več videl. Sliko je v muzeju skupine The Beatles na ulici Mathew Street v Liverpoolu v četrtek odkrila Lennonova sestra Julia Baird .

Portret sta odkrila Johnova sestra Julia Baird in lastnik muzeja Roag Best, brat bobnarja skupine.

Lastnik muzeja Roag Best, brat prvotnega bobnarja skupine The Beatles Petea Besta, je povedal, da jim je sliko podarila Hagueova družina. "Jonathan Hague je bil podeželski fant. Ko je prišel v Liverpool, ga je John vzel pod svoje okrilje. Pokazal mu je, kako naj postane ulični človek, kako naj se oblači in ureja frizuro," je povedal Best. "To je postala vez, ki je trajala vse njuno življenje," je dodal.

Hagueova slika se je tako pridružila več sto eksponatom in spominkom v petnadstropnem muzeju skupine The Beatles, ki so ga odprli leta 2018.