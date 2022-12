V Ljubljani bo nebo razsvetlil petminutni ognjemet

Le še malo nas loči od vstopa v novo leto 2023 in mesta po Sloveniji se že mrzlično pripravljajo na silvestrovanja. Nebo nad prestolnico bo, če bo vreme to le dopuščalo, razsvetlil petminutni ognjemet. Tudi letos bo, zagotavljajo na Zavodu Turizem, do okolja nekoliko bolj prijazen. Na drugi strani pa so se številna mesta svetlobnemu spektaklu odpovedala, a zabave kljub temu ne bo manjkalo. In kaj vse pripravljajo v Kopru in Celju?