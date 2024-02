V Ljubljani bo ponovno gostoval Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili

Plesalci pogosto nastopajo z meči, ščiti in drugim orožjem, njihovi gibi pa so visoko koreografirani, da pokažejo svojo spretnost, okretnost in moč. Uporaba mečev in drugega orožja v gruzijskem plesu ni namenjena poveličevanju nasilja, temveč poklonu bogati kulturni dediščini države in pogumu njenih ljudi, akrobatski elementi v gruzijskem plesu pa odražajo tudi fizične zahteve vojaškega urjenja in potrebo, da so bojevniki okretni in hitri na nogah. Akterji na odru izvajajo obrate, skoke in druge akrobatske podvige, pogosto z veliko hitrostjo in natančnostjo, da pokažejo svojo spretnost in telesno vzdržljivost.