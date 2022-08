V Ljubljani cene podobne lanskim, sobe skoraj v celoti zasedene

Podatek za julij so navedli za hotele, ki so v piranski občini zabeležili 161.500 prenočitev, kar je bilo pet odstotkov manj kot lani in osem odstotkov manj kot leta 2019. V prvem tednu avgusta pa je bilo hotelskih prenočitev 41.100, kar glede na primerljivo lansko obdobje predstavlja sedemodstotni padec, glede na 2019 pa štiriodstotno zmanjšanje.

Uradni podatki za vse nastanitve segajo do junija, ko so v občini Piran zabeležili 256.585 prenočitev, kar je 51 odstotkov več kot v tem mesecu lani in 14 odstotkov več kot leta 2019. Od tega so hoteli ustvarili 140.000 prenočitev. Na tuje goste je odpadla slaba polovica prenočitev.

Glede na lani, ko so bili v veljavi turistični boni, opažajo med pet- in sedemodstotni upad hotelskih prenočitev, kar ocenjujejo kot dober rezultat. "Veseli smo tudi, da so se vrnili tuji gosti. Pomembno pa je dodati, da v hotelih in drugih nastanitvah dosegajo tudi zelo dobre cene ter da rezervacije kažejo zelo dobro še ves mesec september," so navedli.

Na destinaciji Portorož-Piran pojasnjujejo, da je veliko ponudnikov zelo zadovoljnih z rezervacijami, med njimi so tako hotelirji kot tudi ponudniki apartmajev in drugih turističnih storitev. "Vedno pa se najde tudi kdo, ki se pritožuje, da je sezona slabša," so povedali v Turističnem združenju Portorož.

V Kopru so medtem zelo zadovoljni z doslej doseženimi turističnimi rezultati. Destinacijo je v obdobju od januarja do vključno junija obiskalo nekaj več kot 47.800 gostov, ki so skupno ustvarili preko 112.600 nočitev. Glede na enako obdobje lani je bilo nočitev za 120 odstotkov več, presegli pa so tudi rezultate iz leta 2019, in sicer za 36 odstotkov, so navedli v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.

Tako julija kot v začetku avgusta se je povečal delež tujih gostov. Julija so ti ustvarili 72 odstotkov vseh hotelskih prenočitev, v prvem tednu avgusta pa 75 odstotkov. Leta 2019 so jih v začetku avgusta ustvarili 77 odstotkov, s čimer so na destinaciji, vsaj kar se hotelov tiče, na predkoronski ravni.

Splošna draginja neenotno vpliva na cene. "Glede na splošne dvige cen so se te seveda dvignile tudi pri nas," so navedli v Kopru. V Piranu oz. Portorožu pa so cene nastanitev po opažanjih turističnega združenja ostale podobne kot lani oz. so se morda malenkost znižale. Cene gostinskih storitev so se na drugi strani nekoliko zvišale. "Pri stiku z gosti na destinaciji do zdaj nismo zaznali pritožb na ta račun," so dodali.

Po napovedih nastanitvenih obratov se Kopru obeta tudi zelo dober preostanek poletne turistične sezone. "Rezervacij je veliko, nekatere kapacitete bodo polno zasedene vse do konca meseca, veliko je rezervacij tudi za september," so navedli.

Samo junija so v Kopru zabeležili 43.400 nočitev, kar je v primerjavi z junijem 2021 približno 46 odstotkov več, v primerjavi z junijem 2019 pa 65 odstotkov več. Junija so največji delež predstavljali domači gosti, približno 58-odstotnega, od tujih pa je bilo največ gostov iz Nemčije, Italije in Madžarske . "Razmerje med domačimi in tujimi gosti se v letošnji sezoni vrača na razmerje, ki smo ga bili vajeni v 2019," so povedali.

V gostinstvu in turizmu se ponudniki že nekaj časa srečujejo tudi s pomanjkanjem kadrov. "Problem pomanjkanja kadra se pojavlja po vsej Evropi in ne le pri nas. Vsako podjetje se s tem spopada po svoje, predvsem pa se trudijo, da bi to čim manj vplivalo na kakovost njihovih storitev," so navedli v Turističnem združenju Portorož.

V koprskem turističnem zavodu pa pravijo, da nevšečnosti še niso tako izrazite, saj so gostinski obrati, nastanitvene zmogljivosti in druge dejavnosti odprte in na voljo obiskovalcem. "Nismo zaznali, da bi zaradi pomanjkanja osebja storitve zapirali ali omejevali urnike. Se pa zgodi, da je treba na kavo počakati nekoliko dlje, kot smo bili vajeni," so sklenili.

Turistični rezultati se na Štajerskem bližajo predkoronskemu obdobju

Tudi v Mariboru so turistični rezultati v prvem polletju letošnjega leta zelo vzpodbudni, ocenjujejo na Zavodu za turizem Maribor. "Kljub številnim omejitvam zaradi epidemije v začetku leta smo se v Mariboru po številu nočitev že močno približali rezultatom iz leta 2019, na 84 odstotkov, nadaljevanje trenda pričakujemo tudi v poletni turistični sezoni," so povedali.

Uradni razpoložljivi podatki segajo do junija; v tem mesecu so v štajerski prestolnici zabeležili 21.969 turističnih prihodov in 45.315 prenočitev. "To v primerjavi z junijem 2021 pomeni 165-odstotno rast turističnih prihodov in 141-odstotno rast prenočitev," so povedali. Domačih prenočitev je bilo okoli 20 odstotkov, ostalo so predstavljali tujci. Največ nočitev so junija ustvarili Nemci, Poljaki, Avstrijci, Italijani in Čehi.

V prvem polletju letošnjega leta je bila rast prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani 221-odstotna, rast turističnih prihodov pa 320-odstotna. Tudi v tej primerjavi prednjačijo tuji turisti s 84-odstotnim deležem. Četrtina vseh prenočitev v prvi polovici leta je bila ustvarjenih v juniju. Povprečna doba bivanja v mestu Maribor je bila junija 2,1 dneva, v obdobju od januarja do junija pa 2,6 dneva. Do konca avgusta je zasedenost po neformalnih podatkih nekaterih ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti v Mariboru in pod Pohorjem med 50- in 80-odstotna.