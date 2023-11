V Ljubljani na ogled dela Davida Yarrowa, fotografa zvezdnikov in divjine

Da je do 20. januarja v Ljubljani na ogled 17 del svetovno znanega škotskega mojstra fotografije Davida Yarrowa, je bilo potrebnih več kot leto dni priprav, nam je zaupal Matjaž Bažato, vodja Galerije Bažato. Njegova dela izražajo dinamiko in dramatiko, prizori izstopajo iz fotografskega okvira in neposredno nagovarjajo gledalca, vzbujajo občutke vznemirjenja in nelagodja ter ohranjajo pozornost opazovalca, kar omogoča, da se v istem posnetku razvije celotna zgodba, fotografije opisujejo v galeriji.

Svetovno znani škotski mojster fotografije David Yarrow ni le fotograf 'divjine'; njegovo delo opredeljujejo vnaprej pripravljeni in režirani dogodki, v katerih nastopajo divje živali kot glavni 'igralci'. Njegovi ambiciozni in spektakularni projekti so podobni vnaprej premišljenemu in nadzorovanemu filmskemu prizorišču z obsežno produkcijsko ekipo in visokimi proračuni, zato so fotografije Davida Yarrowa kot 'zamrznjeni' filmski prizori. Prav to – pripoved celotne zgodbe – je osrednji poudarek razstave z naslovom 'Storytelling' v Galeriji Bažato. Yarrow nas s svojimi deli popelje v raznolike svetove – v zakotne krčme v Montani, v svet glamurja in hollywoodskih zvezd, na afriške planjave in polarne robove sveta, v katerih subtilno razkriva mnoge pomene sodobnega antropocena. Zgodbe, ujete v fotografski objektiv Davida Yarrowa, spodbujajo k razmišljanju o sožitju narave in človeka, njegove režirane in včasih bizarne podobe opozarjajo na krhkost našega planeta, pravijo v Galeriji Bažato.

Otvoritve razstave fotografij Davida Yarrowa se je udeležil tudi umetnik sam.

"V sodelovanje me je dlje časa prepričeval moj nekdanji sošolec, ki je dejal, da je David Yarrow vrhunski fotograf, on pa je njegova dela zasledil v St. Moritzu, na osnovi tega pa je začel pritiskati name, da je smiselno, da ga vzamememo v galerijo oziroma se potrudimo priti z njim v kontakt. Mi smo bili takrat v fazi renovacije prostora, v katerem zdaj galerija stoji, dve leti nazaj je bila otvoritev galerije, potem pa smo eno leto že delali, da smo lahko dokazali, da imamo resen, konceptualen in fokusiran program moderne umetnosti. Nato so oni prišli v Slovenijo, to je bilo letos marca ali aprila, si ogledat, ali je galerija primerna. Ko so si pogledali prostore, program in se strinjali s sodelovanjem, segli smo si v roke in evo," se je začetka sodelovanja z Yarrowom spominjal Matjaž Bažato, vodja Galerije Bažato, ki dodaja, da je razstava, ki je sedaj na ogled, plod enega leta dela.

"Fotografije so formatov resnih velikosti, merijo 2x3 metre, to je klasična razvita črno-bela fotografija, ki jih Yarrow razvija v Los Angelesu. Tako veliki formati pa zahtevajo steklo iz enega kosa, ki pa jih izdelujejo na Nizozemskem, kar pomeni, da je tudi logistično zahteven projekt."

Otvoritve razstave so se v 95 odstotkih udeležili Slovenci, približno pet odstotkov pa je bilo tujcev, ocenjuje vodja galerije, na odprtju pa je bil prisoten tudi umetnik sam. Nad obiskom in zanimanjem nad njegovi deli je Bažato presenečen in pravi, da tako pozitivnega odziva ni pričakoval, saj je v Sloveniji fotografija kot taka podcenjena, sami cenovni okvirji del Davida Yarrowa pa so tudi izven okvirjev, ki so jih navajeni kupci umetniških del pri nas. "Cenovni okvirji Davida Yarrowa so malce drugačni, so izven standardov za slovenske razmere, vendar ne glede na to, so obiskovalci oziroma potencialni kupci prepoznali to kvaliteto in smo šli čez vse okvire. Vsak je priznal, da je to vrhunska zadeva tako za samo galerijo kot tudi za Slovenijo," še dodaja vodja galerije, kjer je na ogled 17 del, razkril pa je tudi, da imajo zanje tudi že resne rezervacije.



Fotograf s filantropsko žilico Ker poleg filmskih zvezdnikov fotografira predvsem naravo, njegova potreba po zagotavljanju, da se ta obvaruje, ni presenetljiva. Januarja 2020 se je ob pretresljivih prizorih iz Avstralije, kjer so divjali uničujoči požari, iz Severne Amerike nemudoma odpravil na drug konec sveta, kjer je obiskal eno najbolj prizadetih območij, Kengurujski otok. Tam je nastala fotografija Preživeli (Survivor), ki po Yarrowih besedah simbolizira krhkost našega planeta, postala je tudi zaščitni znak kampanje #KoalaComeback. Skupaj z nevladnimi organizacijami je sprožil kampanjo in zbiral sredstva za obnovo uničenih avstralskih habitatov divjih živali. Davidova ekipa je v zadnjih petih letih zbrala že dobrih 11 milijonov dolarjev, namenjenih za projekte človekoljubnih in naravovarstvenih organizacij. Veliko sodeluje s športnimi ikonami in hollywoodskimi zvezdniki, med njimi sta tudi modni imeni Cindy Crawford in Cara Delevingne. Velika imena prinašajo denar, pravi Yarrow, kar pri filantropskih projektih ni zanemarljiv dejavnik.