V Ljubljani nova butični kotiček za ljubitelje lepega

V novi trgovini ponujajo svetovne blagovne znamke, ki promovirajo t.i. ’art de vivre’, umetnost življenja in bivanja. Med mnogim drugim je tu fina, bela, francoska rokodelska lončevina Bourg-Joly Malicorne, ki se ponaša z večstoletno tradicijo in so z njo opremili tudi poroko monaškega princa Alberta II. Na policah bo veliko trendovskih čajnih mešanic in dišečih sveč francoskega Laduree, katerih slastni makroni in dovršene sladice danes uživajo svetovni sloves. Na voljo bodo mehke odeje, pregrinjala in blazine Evelyne Prelonge z najfinejšim umetnim krznom, ki bodo v dom prinesle luksuz in visoko eleganco. Tu je še prosojno bel umetniški porcelan belgijske umetnice Roos van de Velde, pohištvo, okvirji in luči Flamant, okrasni cvetlični lonci Domani, edinstven porcelan L'objet in še in še.

Emporia Doma stoji tik ob Cvetličarni Emporia. Z odprtjem nove prodajalne je Tomaž Smrtnik hkrati proslavil še obletnico cvetličarne, ki jo Slovenci že dobro poznajo. Emporia je praznovala že 20. obletnico delovanja.