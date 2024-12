V Londonu bodo razstavili znamenite rdeče kopalke Pamele Anderson

Pameline kopalke bodo na ogled v sklopu razstave Splash! A Century of Swimming and Style, ki se bo odprla v marcu. Do lanskega leta so bile kopalke v lasti njenega soigralca Davida Hasselhoffa, nato pa jih je od njega odkupil nemški muzej BikiniART, ki jih bo sedaj posodil Londonu.

57-letna Kanadčanka je nastopila v vlogi CJ Parker, v seriji pa je igrala med leti 1992 in 1997. Njene rdeče kopalke so najverjetneje najbolj znan kopalni pripomoček na svetu, imitacije teh z logotipom Obalne straže pa so na voljo tudi na spletu. Zvezdnica naj bi imela svoj dodatni par kopalk iz serije varno spravljen v domačem sefu.