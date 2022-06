V Londonu prva razstava afriške mode: vpogled v glamur in politiko modne scene

Razstava vključuje modne kreacije, skice, fotografije in filme z vse celine od 50. let minulega stoletja do danes. Višja kustosinja Christine Checinska je razstavo označila kot del stalne zaveze muzeja V&A, da v ospredje postavi dela ustvarjalcev afriške dediščine.

Razstava bo po besedah kustosinje projekta Elisabeth Murray omogočila vpogled v glamur in politiko modne scene. "Želeli smo proslaviti današnjo izjemno afriško modno sceno. Torej ustvarjalnost vseh oblikovalcev, stilistov in fotografov ter poiskati navdih, ki je za tem," je povedala za AFP.

Globalna protirasistična gibanja, vključno z gibanjem Black Lives Matter, so Veliko Britanijo prisilila, da ponovno ovrednoti svojo razdiralno kolonialno preteklost, od muzejskih zbirk in javnih spomenikov do poučevanja zgodovine v šolah. Muzej Victoria & Albert je bil ustanovljen leta 1852, ko je Velika Britanija pod kraljico Viktorijo širila svoj svetovni imperij, v naslednjih desetletjih tudi v Afriki.

Kot je povedala Christine Checinska, je bila afriška ustvarjalnost "v muzeju večinoma izključena ali napačno predstavljena, in sicer zaradi zgodovinske delitve med umetnostnimi in etnografskimi muzeji, ki je izhajala iz kolonialnih korenin in zakoreninjenih rasističnih predpostavk". "Pogovori in sodelovanja ob pripravi razstave Afriška moda so preizkusni kamen za nove pravične načine sodelovanja, ki nam omogočajo, da si predstavljamo in oblikujemo V&A prihodnosti," je dodala. Kot je še povedala, je ambiciozna razstava, ki prikazuje pestro paleto afriškega oblikovanja, tekstilov in vplivov, način, da se odpravi to neravnovesje.

Na razstavi so v sklopu Afriška kulturna renesansa predstavljeni protestni plakati in literatura gibanj za neodvisnost, ki se je razvijala v povezavi z modo. V osrednjem sklopu so na ogled ikonična dela znanih afriških oblikovalcev, kot so Alphadi iz Nigra, Shade Thomas-Fahm iz Nigerije in Kofi Ansah iz Gane.

V inovativnih dizajnih, ki pričajo o medkulturnih vplivih, so uporabljeni različni afriški tekstili in slogi, tudi perlice in rafija. Shade Thomas-Fahm je denimo tradicionalna afriška oblačila preoblikovala za "kozmopolitsko zaposleno žensko". Spet drugi, denimo Mixology, raziskujejo modo skupaj z vprašanji, kot so trajnost, spol, rasa in spolna identiteta.

Enega od osrednjih eksponatov na razstavi je posebej za to priložnost izdelal maroški oblikovalec Artsi. Kot je povedal za AFP, je navdih zanj našel v britanskem trenčkotu in muslimanskem hidžabu, pri čemer se sprašuje, kako predstaviti Afriko v Angliji.