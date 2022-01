V Londonu prva razstava o popularni videoigri Fortnite

Razstavo z naslovom New Fiction so odprli v začetku tedna, trajala pa bo do konca meseca in po mnenju umetnika v galerijo privabila celotno novo generacijo ljudi. O prvi razstavi omenjene videoigre je spregovoril tudi umetniški direktor galerije Hans Ulrich Obrist, ki je pojasnil, da ima ta kar tri komponente: "Ena je galerija Serpentine v Fortniteu, druga je galerija Serpentine kot fizična galerija z razstavo slik in skulptur, tretji element pa je obogatena resničnost, ki jo je mogoče aktivirati s QR kodo."