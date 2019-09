Osrečuje in zabava milijardo Zemljanov, med zvezde je izstrelil številne običajne smrtnike, mnogi z njim služijo astronomske vsote - vse to je Instagram. Drugo najbolj priljubljeno družbeno omrežje na svetu je Britance spodbudilo k postavitvi svetišča za influencerje in pozerje. V Londonu so tako odprli prvo tovarno selfijev.