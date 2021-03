V Louvre se po 40 letih vrača ukradeni renesančni oklep

Po pisanju francoske tiskovne agencije (AFP) so policijo na sumljivo vredne predmete v zasebni zbirki opozorili poznavalci vojaških starin. Izkazalo se je, da gre za eksponate v Louvru, ki so v skrivnostnih okoliščinah iz muzeja izginili 31. maja 1983. Preiskovalci trenutno preučujejo, kako so ti predmeti prišli v družinsko last.

Oklep in čelada naj bi bila izdelana v Milanu v 16. stoletju oz. med letoma 1560 in 1580. Louvru ju je leta 1922 podarila premožna družina nemško-judovskega rodu Rothschild.

V 16. stoletju so okrašeni oklepi veljali za prestiž, ljudje so se z njimi ponašali podobno, kot se danes z luksuznimi avtomobili. Izdelani so bili za okras in ne za vojaške namene, so pojasnili v muzeju.

V francoski bazi izgubljenih umetnin po svetu je zaznanih več kot 100.000 predmetov. Samo lani se jim je pridružilo 900 novih, še piše AFP.