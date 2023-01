V Luksorju odkrili novo egipčansko grobnico

V Luksorju so odkrili novo egipčansko grobnico izpred 3500 let, v kateri so po ocenah arheologov posmrtni ostanki soproge kralja iz 18. dinastije, so sporočile egiptovske oblasti. Notranjost grobnice je sicer v slabem stanju.

Egiptovski in britanski raziskovalci so grobnico odkrili na zahodnem bregu reke Nil, kjer sta znameniti Dolina kraljic in Dolina kraljev, je povedal Mostafa Waziri, vodja egiptovskega vrhovnega sveta za antikvitete. Kot je dodal, doslej odkriti elementi v grobnici kažejo, da je grobnica iz 18. dinastije, iz katere sta bila tudi faraona Ehnaton in Tutankamon. 18. dinastija, del obdobja egipčanske zgodovine, znanega kot Novo kraljestvo, se je končala leta 1292 pr. n. št. in velja za enega od vrhuncev starega Egipta. icon-expand Arheološke najdbe v Egiptu FOTO: AP Vodja britanske raziskovalne misije Piers Litherland z Univerze v Cambridgeu je dejal, da bi grobnica lahko pripadala kraljevi ženi ali princesi iz rodu Tutmozidov. Po navedbah egiptovskega arheologa Mohsena Kamela je notranjost grobnice v slabem stanju. Deli grobnice, vključno z napisi, so bili po njegovih besedah uničeni v poplavah pred davnimi časi, zaradi katerih so prostori grobnice polni peska in apnenčastih usedlin. Egipt je v zadnjih letih odkril več pomembnih arheoloških odkritij, zlasti v Sakkari južno od prestolnice Kairo. Kritiki pravijo, da so pri tem dajali prednost najdbam, ki so pritegnile pozornost medijev, pred temeljitimi akademskimi raziskavami. Odkritja sicer veljajo za ključni del poskusov egiptovskih oblasti, da bi oživile turizem, ki si še ni opomogel od pandemije covida-19.