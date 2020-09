V Marezigah odslej vinski sod z dobrotami in nov avtobus

V prestolnici "dežele refoška", v vasi Marezige nad Koprom, so pred dvema letoma postavili vinsko fontano, ki ji do tedaj v svetu ni bila para. A prva je vedno prva, hudomušno in ponosno povejo prebivalci vasi, v kateri se ob fontani zaradi prijaznega podnebja, poleg ljubiteljev dobre kapljice, praktično vse leto ustavljajo izletniki, pohodniki in kolesarji. Tako je v minulih letih to edinstveno svetišče vina obiskalo že več kot 60.000 obiskovalcev.

Danes, ob drugi obletnicipostavitve vinskega paviljona, so na slovesnosti v namen svečano predali sto let star, 15.000-litrski vinski sod, v katerem bodo odslej ponujali istrske dobrote. Nudili bodo zgolj "domačo robo", od salam, pršutov, pancet do mlečnih in drugih istrskih izdelkov.

Predstavili so tudi novo prevozno sredstvo, ki bo poleg ličnega avtobusnega starodobnika, ki je svojo pot proti fontani začel lani, sestavljal avtobusni park marežganske fontane. "Trola" (zgibni zglobni avtobus) je za to priložnost dobila atraktivno, tako zunanjo kot notranjo opremo.

"To je fontana na kulih oz. avtobus na kolesih. V njem se bo odvijala zadeva, tudi kozarce z razgledom bomo imeli, nekaj novega torej – potujoča vinska fontana," je povedalvodja vinske fontaneAlen Babič.