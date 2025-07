V mariborsko pekarno se je zatekla ogromna ara, jo kdo pogreša?

Maribor je danes zbudila nekoliko nenavadna zgodba. V pekarno Žito na Trgu Leona Štuklja je priletela meter velika pisana papiga. "Okoli šeste ure smo zaslišali glasen pok in nekakšno kričanje," je za 24ur.com povedala prodajalka Simona Herinek. Ptič se je najprej zaletel v okno, nato pa zmeden plahutal naokoli. Na pomoč ptici, ki je bila več kot očitno v stiski, sta se nemudoma odzvala pogumna Mariborčana, ki sta takrat ravno prišla mimo. "Prijel sem jo in jo namestil v kartonsko škatlo," pove Sebastijan Osojnik, medtem ko pokaže 'bojne rane' na roki, ki jih je pri tem utrpel. "Vsega me je okljuvala," razlaga, a je hkrati vesel, da so jo uspeli ujeti. Kot povedo domačini, je izgubljena ptica namreč že od sobote 'tavala' po mestu; včeraj so jo opazili v Tomšičevem drevoredu.

Zaposleni v pekarni so nato poklicali več veterinarskih ambulant ter v Zavetišče za živali Maribor, a vsi naj bi jim odgovorili, da za reševanje in namestitev ptice niso pristojni. So pa jim svetovali, kako jo oskrbeti – ponudili so ji vodo, banane in sončnična semena. "Videlo se je, da že več dni ni pila in jedla, da je vsa obnemogla," doda Herinekova.

'Oglas' o najdeni ari so nato objavili na mariborskem Totem radiu, kontaktirali so tudi Ambulanto za male, divje in eksotične živali in azil Golob na Muti. "Ptici so ponudili namestitev, še danes jo bomo odpeljali na Muto," je zadovoljna sogovornica. Ptič ima sicer tudi obroček, v azilu pa so jim obljubili, da bodo – potem ko bodo ptico oskrbeli – skušali najti lastnika.