V maski po milijonski dobitek

Jamajčan s psevdonimom A. Campbellje bil srečnež, ki je zadel na lotu nekaj več kot milijon evrov in ker ni želel, da ga prepoznajo, si je nadel ravno masko iz filma Krik. Ko je možakar izvedel, da je zadel na lotu, je čakal kar 54 dni, da je prevzel denar, in kot je pojasnil medijem, se je po novici, da je milijonar, ni počutil ravno najboljše: "Ko sem zagledal zmagovalno številko sem takoj tekel v kopalnico. V trenutku, ko sem izvedel, da sem zmagal, sem zbolel. Od neverjetne novice me je bolela glava - kako to, da sem ravno jaz dobil ta denar. 14 dni me je bolel trebuh, včasih tako zelo, da sem pozabil na loto ..."

In kaj bo prva stvar, ki jo bo kupil? "Želim si hiše, lepe hiše ..."