V Mehiki razstava na novo odkritih pisem Gabriela Garcie Marqueza

Potomci Gabriela Garcie Marqueza so v hiši nedavno odkrili več kot 150 pisem. Za razstavo so jih izbrali približno 40. Pisma so mu med drugim pisali državniki, kot sta Fidel Castro in Bill Clinton, filmski ustvarjalci, kot so Wim Wenders, Robert Redford in Woody Allen, ter pisatelji, kot je čilski avtor Pablo Neruda.