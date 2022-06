V Mehiki razstava o Leonardu da Vinciju kot mentorju

V 13 razstavljenih delih je prisoten Da Vincijev pogled na teme smrti, erotike in boja. "Vsa ta dela so pomembna, ni pa nobenega, ki bi zares posebej očaralo v primerjavi z drugimi. Da bi izbrali enega, bi morali poseči po vidiku zgodovinskosti in po tem, katera so bolj povezana s samim Leonardom," je pred odprtjem razstave z naslovom Leonardo in njegovi sledilci povedal kustos razstave Nicola Barbatelli .

Dela, kot so Maddalena Discinta, ki je nastala v neposrednem sodelovanju med da Vincijem in enim od njegovih učencev, risba Bitka pri Anghiariju in slika Sveta Katarina Aleksandrijska, ki jo je ustvaril z drugim učencem, razkrivajo razmišljanje in dediščino, ki jo je umetnik prenesel na svoje vajence in učence. Po besedah kustosa je da Vinci s svojimi učenci sodeloval na nenavaden način, saj je včasih skiciral zasnovo slik in pustil, da so jih učenci dokončali, zato pristop k tem delom ponuja drugačno izkušnjo njegovega načina razmišljanja.

Razstava je del dejavnosti ob 500. obletnici da Vincijeve smrti, ki so jo obeleževali leta 2019. Na ogled je do 25. novembra v galeriji Torre del Reloj v mehiški prestolnici Ciudad de Mexica.

Čeprav je da Vinci (1452-1519) najbolj znan kot slikar, sta njegova iznajdljivost in domišljija presegli svet umetnosti in segli na različna področja, kot so znanost, civilno in vojaško inženirstvo, anatomija in urbanizem.