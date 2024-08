V Moravčah imajo nov spomenik: postavili so ga mački

Heroji, književniki, znanstveniki ... V Sloveniji imamo take in drugačne kipe, skulpture, obeležja, s katerimi se občine poklonijo ljudem, ki so zaznamovali njihov kraj. Moravčani pa se zdaj, ko je lesena skulptura Donalda Trumpa neslavno končala v ognju, lahko pohvalijo s spomenikom moravški mački. Zakaj je občina postavila spomenik živali?