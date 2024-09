V Münchnu se je začel sloviti Oktoberfest

Prvi so na vstop na prizorišče čakali že v zgodnjih jutranjih urah in ob odprtju vrat ob 9. uri se jih je že več sto napotilo proti šotorom, da bi si zagotovili najboljša mesta.

Tudi letos dogodek zaznamujejo vrtoglave cene piva, vendar pa to gostov verjetno ne bo odvrnilo od obiska. Cena piva je letos presegla mejo 15 evrov. Na različnih lokacijah se giblje med 13,6 in 15,3 evra za liter.

Lani so obiskovalci za litrski vrček priljubljene alkoholne pijače iz hmelja odšteli med 12,60 in 14,90 evra, po njihovih žejnih grlih pa je po podatkih mesta München steklo več kot 7,4 milijona litrov piva. Nekoliko višje so letos tudi cene hrane, eden od razlogov za to pa je višji davek na dodano vrednost.