Ukradeno kopijo Da Vincijeve slike vrnili lastniku, ki sploh ni opazil, da je ni

Nenavadna kraja, polna neznank. V neapeljskem stanovanju so našli 500 let staro kopijo slavne Da Vincijeve slike Odrešenik sveta (Salvator Mundi) in jo vrnili cerkvi, kjer pa duhovnik sploh ni opazil, da je bila ukradena. Original slavnega mojstra rensanse Leonarda Da Vincija so leta 2017 na dražbi prodali za več kot 450 milijonov dolarjev in naj bi bila najdražja slika, kdaj koli prodana na dražbi.

icon-expand