V nekropoli pri Kairu odkrili številne nedotaknjene sarkofage

Sarkofagi izvirajo iz poznega in ptolomejskega obdobja starodavnega Egipta in so ostale zaprte več kot 2500 let, današnje navedbe egiptovskega ministra za turizem in antikvitete Haleda al Ananija povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Sakara je pokazala zgolj en odstotek vsega, kar ima," je ob tem še ocenil minister in menil, da bodo, če bodo nadaljevali z izkopavanji, tam našli še številne bogate grobnice. Sakara je sicer obširno pokopališče ali nekropola staroegipčanske prestolnice Memfis in je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.