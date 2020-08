V Nemčiji bi uzakonili obvezne sprehode za pse

Kmetijska ministrica Julija Klockner je nedavno predstavila predlog zakona, ki bi psom podelil dodatne pravice. Za neprimerno oskrbovane se ne štejejo zgolj tisti, ki vse življenje preživijo na primer na verigi, za pse prav tako ni dobro, da cele dneve preživijo na sedežni garnituri in se redijo, poroča časnik Suddetusche Zeitung.

Ministrica se želi boriti proti takšnim okoliščinam z uredbo, ki bo lastnike psov med drugim prisilila, da svoje štirinožne prijatelje dvakrat dnevno peljejo za najmanj eno uro na sprehod. Dodatno želi zaostriti in urediti tudi razmere pri vzrediteljih in prevozu živali. "Domače živali niso plišaste igračke, njihove potrebe je treba upoštevati," je poudarila Klocknerjeva.

Predlog morajo sicer preučiti in podati mnenje še v zveznih deželah in strokovnih združenjih, bi pa lahko začel veljati v začetku prihodnjega leta. Predlog so osnovali na podlagi nedavne študije, je pojasnila ministrica. Kako bi izvajanje nove uredbe nadzorovali v resničnem življenju, pa še ni znano.