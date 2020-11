V Nemčiji zapečkarje razglasili za heroje pandemije

Oglas, dolg minuto in 35 sekund, se začne s prizorom, v katerem se starejši moški spominja, kako je "služil domovini" pozimi 2020, ko je bil še mlad študent. "Ravno sem dopolnil 22 let in študiral strojništvo, ko je udaril drugi val," pripoveduje moški. "Pri teh letih se želiš zabavati, študirati, spoznavati ljudi, iti na pijačo s prijatelji ... a usoda je imela z nami drugačne načrte," nadaljuje.

V naslednjem prizoru je videti pripovedovalca kot mladega moškega in slišati dramatično glasbo, ko govori: "Nevidna nevarnost je ogrožala vse, v kar smo verjeli". Nadaljuje, da je bila usoda v njihovih rokah, zato so storili, kar se je od njih pričakovalo. "Počeli nismo ničesar. Prav ničesar. Bili smo leni kot fuksi," poudari z resnim glasom in doda, da so bili dan in noč doma ter se borili proti širjenju novega koronavirusa.

Heroja je nato videti, kako je zleknjen na kavču s pico v kartonasti škatli. "Kavč je bil naša prva bojna vrsta, potrpežljivost pa naše orožje."

Oglas se konča s prizorom ostarelega pripovedovalca, ki razlaga, da so tako postali heroji. "Tudi ti lahko postaneš heroj, če ostaneš doma,"se izpiše na koncu oglasa.

V Nemčiji so doslej potrdili več kot 775.500 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo več kot 12.300 ljudi. Zaradi novega vala pandemije covida-19 so po vsej državi 2. novembra znova skoraj ustavili javno življenje. Med drugim so zaprte restavracije in muzeji, odprte pa ostajajo trgovine.