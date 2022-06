V nemškem mestecu psi uničujejo javno razsvetljavo

So mestni ekonomi izvedli slabo nabavo ali je postal pasji urin jedkejši? Nenavadna debata o tem poteka v nemškem mestecu, kjer krajani, še posebej lastniki štirinožcev ne vedo več ali naj se smejijo ali primejo za denarnice. Mesto mora namreč zamenjati več kot 100 uličnih svetilk, ker niso odporne na markirne navade psov. Prav ste slišali. Psi so postali glavni krivci za uničeno javno razsvetljavo, številni lastniki pa se šalijo, da bodo svoje najboljše prijatelje poslali na posebne tečaje, kjer se bodo naučili razlikovati med drevesi in kandelabri.