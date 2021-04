V nemškem mestu težko pričakovani most postavili ob potoku

Gradbeni načrti se lahko tudi velikopotezno izjalovijo celo v pregovorno natančni Nemčiji. Žrtve napačnega projektiranja in izvedbe projekta so bili prebivalci malega kraja v nemški zvezni deželi Turingija, ki naj bi bil bogatejši za novo pridobitev – most čez lokalni potok. Povezal naj bi dve pohodni poti in ljudem skrajšal čas za obhod. A most, ki so ga zgradili, ne služi temu namenu – ker niso dobili dovoljenja za gradnjo čez vodo, pa niso opustili načrta gradnje, temveč so ga postavili kar zraven potoka. Tako za okras, očitno.

