V Nemškem zgodovinskem muzeju na ogled portreti Angele Merkel

Kratka pričeska, jopica in pulover z ovratnikom, ko Angela Merkel leta 1991 gleda v kamero za svoje prve portrete s Herlindo Koelbl. Takrat 37-letna političarka daje vtis preproste prijateljice, dobre poslušalke in ne prihodnje voditeljice države, na spletni strani o razstavi piše Deutsche Welle. "Na najinem prvem srečanju leta 1991 je bila nekoliko nerodna, celo sramežljiva, ko je gledala v kamero od spodaj. V resnici ni vedela, kaj bi z dlanmi ali rokami. To se je spremenilo, a vse do konca njenega 'kanclerjevanja' je na nek način ostala ta zadrega," se spominja Herlinde Koelbl.