V New Jerseyju odprli center Brucea Springsteena

Center za ameriško glasbo Bruce Springsteen se razprostira v dveh nadstropjih, eno je posvečeno ameriškim žanrom, kot so blues, country, hip-hop in jazz. Velik poudarek je na slavnih glasovih protesta v glasbi, kot so Woody Guthrie, Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy, Kendrick Lamar in Bruce Springsteen, po katerem je center poimenovan.

Bruce Springsteen FOTO: Profimedia

"Zgodbe, ki jih Bruce pripoveduje v svoji knjigi Born to Run in v svojih besedilih, so resnično postale navdih za številne oblikovalske odločitve," je povedal Jared Gilbert, sodelavec arhitekturnega podjetja CookFox, ki je vodilo projekt. Muzej, ki je stal 48 milijonov evrov in gosti Springsteenov arhiv, je bil v veliki meri financiran z donacijami Springsteenovih oboževalcev. Predmete so centru posodili umetniki ali njihovi upravljavci, je povedal Springsteenov tesni prijatelj Bob Santelli.

V centru je med drugim mogoče videti zlato jakno, ki je pripadala Elvisu Presleyju, saksofon, ki ga je uporabljal John Coltrane, kitaro Eddieja Van Halena in kapo Chucka D. Poslušalnice in zasloni na dotik obiskovalcem omogočajo sperehod po slogih in obdobjih, čeprav je opazno, da so izpustili stile, kot so disco, funk, house in techno. Iz Springsteenovega življenja je med drugim mogoče izvedeti o njegovih prvih koncertih v kampusu Univerze Monmouth. Sledijo ustanovitev njegove skupine E Street Band, njegov preboj sredi 70. let in uspeh njegovega albuma Born in the USA iz leta 1984. Velik del je posvečen naslovni skladbi albuma, ki jo nekateri še vedno zmotno dojemajo kot domoljubno himno, čeprav je bila napisana, da bi obsodila ravnanje ZDA z veterani vietnamske vojne.