V New Yorku so odprli največjo trgovino, posvečeno Harryju Potterju

Oboževalci mladega čarovnika so ob dežnem nalivu v vrsti pred trgovino stali več ur, da so bili lahko prvi obiskovalci. Največja Harry Potter trgovina na svetu obsega tri nadstropja v newyorškem predelu Lower Manhattan, meri skoraj 2000 kvadratnih metrov in ima v lasti največjo zbirko izdelkov o Harryju Potterju na svetu.

"Res magično je," je dejala 30-letna Margaret Suarez. Njen partner se je v vrsto pred trgovino postavil ob šesti uri zjutraj, štiri ure pred odprtjem. Odprtje trgovine sta pospremila tudi zakonca Juarez. Zaradi ljubezni do Harryja Potterja sta iz Dallasa v Teksasu do New Yorka prevozila 2500 kilometrov.

Zaradi velike množice pred trgovino, ki je bila tam dopoldne, je mir vzdrževalo tudi nekaj policistov. Znotraj trgovine pa so oboževalci magičnega sveta, ki ga je pričarala J. K. Rowling, kupovali sladkarije in pozirali pred rdečo telefonsko govorilnico, ki čarovnice in čarovnike pripelje do ministrstva za čarovnijo. Pomerjali so pletene quidditch puloverje, prelistavali knjige najbolj prodajane knjižne franšize na svetu in pili maslenušek, najljubšo pijačo čarovnikov, pri za to namenjenem baru."Maslenušek je kot sladka gazirana pijača, a z opojnim učinkom. Z ničemer ni primerljiva," je razložila 21-letna Emilee Rodriguez.

Harry Potter trgovino naj bi v New Yorku odprli minulo poletje, a jim jo je zagodel novi koronavirus.

Serijo knjig o Harryju Potterju je napisala J. K. Rowling. Idejo zanjo je dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je zanjo po številnih zavrnitvah končno našla založbo. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju, je izšel leta 2007. Štiri leta po izidu prve knjige se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu.