V New Yorku že kmalu muzej, posvečen predstavam z Broadwaya

V New Yorku bodo 15. novembra odprli muzej, posvečen predstavam z Broadwaya. Njegovi snovalci načrtujejo, da bo dokončan do jeseni, trenutno je še v fazi gradnje. Muzej v gledališki četrti na Times Squareu bo predstavljal več kot 500 produkcij iz zadnjih 300 let, vključno z uspešnicami, kot sta Rent in Oklahoma!

Prostori novega newyorškega muzeja bodo urejeni tradicionalno in bodo omogočali prvovrstno izkušnjo podrobnega vpogleda v številne predstave, kot so Rent, Oklahoma!, The Wiz, Ziegfeld Follies in Ain't Misbehavin'. icon-expand Broadway FOTO: Profimedia Ustanova je v sporočilu za javnost zapisala, da se bodo obiskovalci lahko podali na potovanje skozi vizualno zgodovino Broadwaya, s posebnim poudarkom na trenutkih, ki so zaznamovali njegovo zgodovino. Razstavni niz bo prikazal kostume, fotografije, video posnetke in odrsko opremo. PREBERI ŠE Pamela Anderson v vlogi Roxie Hart navdušila na Broadwayu Na ogled bo tudi posebna razstava z naslovom The Making of a Broadway Show (Ustvarjanje broadwayske predstave, op. a.), ki bo počastila vse, ki na odru in za njim sodelujejo pri pripravah predstav. Izkupiček od vstopnic bo po pisanju tujih medijev namenjen organizaciji Broadway Cares/Equity Fights Aids.