V Nikaragvi se je skotil redek bel mladič bengalskega tigra

V Nikaragvi so se oskrbovanci živalskega vrta razveselili novega kosmatinca. Skotil se je redek bel bengalski tiger, ki so mu nadeli ime Nieves, kar v prevodu pomeni 'sneg'. Za malega tigrčka skrbi žena direktorja Eduarda Sacasa, saj je mama tigrica mladička zavrnila in niti ne proizvaja mleka za dojenje. Mama tigrica je bila iz cirkusa rešena pred petimi leti in takrat jo je posvojil gospod Sacasa.